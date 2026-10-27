Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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Rating im Fokus 27.10.2026 10:07:47

Jefferies & Company Inc. verleiht Beiersdorf-Aktie Hold in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc. verleiht Beiersdorf-Aktie Hold in jüngster Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes, der das Beiersdorf-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Zahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. David Hayes attestierte dem Konzern am Dienstag ein durchwachsenes drittes Quartal. Insgesamt überwögen aber die positiven Aspekte, nachdem Beiersdorf zuletzt wiederholt enttäuscht habe.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:51 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 79,80 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 7,27 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 123 978 Beiersdorf-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13,7 Prozent nach unten. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Beiersdorf,iStockphoto

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