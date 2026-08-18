DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie unter der Lupe 18.08.2026 10:07:47

Jefferies & Company Inc. verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Hold in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc. verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Hold in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:49 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 55,08 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 7,12 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 63 807 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 22,9 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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09:17 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
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