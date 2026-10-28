Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Aktienanalyse 28.10.2026 10:49:47

Jefferies & Company Inc. verleiht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc. verleiht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois hat eine ausführliche Untersuchung des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen hätten nach den am Dienstag veröffentlichten Eckdaten keine größeren Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Die zurückhaltende Prognose für das Pkw-Geschäft 2027 entspreche der Entwicklung im laufenden Halbjahr und beinhalte ein zusätzliches Risiko für den Marktkonsens. Ein Update zur China-Strategie erwartet Houchois erst mit den Jahreszahlen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:33 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 40,30 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,14 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 288 558 Stück gehandelt. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 28,2 Prozent ein. Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com

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