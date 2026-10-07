Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Analyse im Blick 07.10.2026 14:34:49

Jefferies & Company Inc. verleiht Rheinmetall-Aktie Buy in jüngster Analyse

Jefferies & Company Inc. verleiht Rheinmetall-Aktie Buy in jüngster Analyse

Hier sind die Erkenntnisse von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie, der das Rheinmetall-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" belassen. Die nun angelaufene Satellitenproduktion des Rüstungskonzerns am Standort Neuss habe sich zwar gegenüber der Planung etwas verzögert, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umstellung eines Teils der dortigen Kapazitäten auf die Satellitenproduktion gehe jedoch relativ zügig vonstatten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie musste um 14:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 944,00 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 90 434 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 38,9 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 02:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 02:57 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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