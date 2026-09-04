Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Aktieneinstufung 04.09.2026 12:19:56

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Hold

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Hold

Die detaillierte Analyse des Airbus SE-Papiers wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Airbus SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 197,80 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 1,11 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43 869 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 1,7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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