Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Hold-Einstufung 06.11.2026 12:34:51

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Hold

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Hold

Airbus SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für den Oktober mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Mit 74 Stück seien 3 Maschinen weniger an die Kunden gegangen als von ihr erwartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im November/Dezember müssten die Flugzeugauslieferungen nun um ein Fünftel steigen, damit das Unternehmensziel für 2026 erreicht werde. Dabei dürfte dann der Lagerbestand helfen, der höher sei als üblich.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:18 Uhr 1,5 Prozent auf 195,98 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 7,15 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 55 490 Airbus SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 0,7 Prozent nach oben. Airbus SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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