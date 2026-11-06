Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Hold-Einstufung
|
06.11.2026 12:34:51
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Hold
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für den Oktober mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Mit 74 Stück seien 3 Maschinen weniger an die Kunden gegangen als von ihr erwartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im November/Dezember müssten die Flugzeugauslieferungen nun um ein Fünftel steigen, damit das Unternehmensziel für 2026 erreicht werde. Dabei dürfte dann der Lagerbestand helfen, der höher sei als üblich.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:18 Uhr 1,5 Prozent auf 195,98 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 7,15 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 55 490 Airbus SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 0,7 Prozent nach oben. Airbus SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:27
|Schwacher Handel: CAC 40 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
11:18
|Airbus-Aktie im Blick: Schafft der Konzern noch 250 Auslieferungen bis Silvester? (dpa-AFX)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt am Mittag (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,22
|-0,64%