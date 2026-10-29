Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Aktienempfehlung
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29.10.2026 12:43:47
Jefferies & Company Inc.: Vonovia SE-Aktie erhält Buy
Das Analysehaus Jefferies hat Vonovia mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Die gekürzten Wachstumsziele des Immobilienkonzerns deuteten auf begrenzte Auswirkungen insbesondere für seine Gewinnerwartungen hin, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Erwartungen an die mittelfristige operative Geschäftsdynamik dürften deutlicher zurückgehen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Vonovia SE-Aktie musste um 12:26 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 15,93 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 44,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 5 320 603 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 31,2 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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