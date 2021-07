Jefferies belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 295 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Der Autobauer habe einen weiteren Kapitalmarkttag veranstaltet und ein weiteres Mal seine Ziele angehoben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die von VW gemachten Angaben zu den mittelfristigen Zielen würden die aktuelle Bewertung der Aktien mehr als stützen./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 14:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 14:41 / ET