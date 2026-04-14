Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Expertenstimme
|
14.04.2026 09:55:00
Jefferies bestätigt positive Einschätzung für Santander - Aktie höher
Analystin Miruna Chirea erwartet eine unspektakuläre Berichtssaison der spanischen Banken, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Einflüsse durch den Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, sieht sie im ersten Quartal nicht. Die Zinsen hätten sich ja erst im März stark bewegt und zudem passten die Geldhäuser ihre Erwartungen bezüglich der Kreditverluste üblicherweise noch nicht zu Jahresbeginn an. Das erste Quartal sei für spanische Banken üblicherweise relativ schwach, insgesamt stünden sie branchenweit im aktuellen Umfeld aber vergleichsweise gut da.
Die Santander-Aktie gewinnt an der Börse in Madrid zeitweise 1,78 Prozent auf 10,53 Euro.
dpa
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|06:28
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,52
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im frühen Handel mit grünen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.