SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Analystenmeinung
|
04.09.2025 11:18:39
Jefferies bestätigt SMA Solar mit ‚Hold‘-Bewertung - Aktie gewinnt
Analyst Constantin Hesse reagierte damit am Mittwoch auf den Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung. Er sieht die Prognosesenkung des Solarzulieferers als reinigendes Gewitter. SMA Solar profitiere weiter von einer starken Nachfrage im Großprojekte-Bereich - mit Überraschungspotenzial in den USA. Die Restrukturierung könnte aber insgesamt zunächst die Kasse belasten.
Die SMA Solar-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,90 Prozent höher bei 16,91 Euro.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX)
