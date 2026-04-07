Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Vor Zahlen 07.04.2026 20:44:00

Jefferies bleibt bullish für Nordex-Aktie: Höheres Kursziel - Kaufempfehlung bestätigt

Jefferies bleibt bullish für Nordex-Aktie: Höheres Kursziel - Kaufempfehlung bestätigt

Jefferies hat das Kursziel für Nordex angehoben und die Einstufung unverändert belassen.

Das Analysehaus hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen Nordex dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren.

/rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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