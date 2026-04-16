Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Hold-Rating 16.04.2026 11:04:00

Jefferies bleibt vorsichtig: Airbus kämpft wohl mit höherem Mittelabfluss - Aktie dennoch fester

Jefferies bleibt vorsichtig: Airbus kämpft wohl mit höherem Mittelabfluss - Aktie dennoch fester

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen.

Anhand der Informationen des Flugzeugbauers vor dessen Bericht für das erste Quartal geht Chloe Lemarie am Mittwoch davon aus, dass der üblicherweise im ersten Jahresviertel negative freie Barmittelfluss größere Abflüsse zeigen werde als sonst. Für Airbus SE Commercial rechnet sie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von etwa 100 Millionen Euro.

Die Airbus-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,38 Prozent auf 173,96 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Airbus Group

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