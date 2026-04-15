Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Hold-Rating
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15.04.2026 20:04:00
Jefferies bleibt vorsichtig: Airbus kämpft wohl mit höherem Mittelabfluss - Aktie fällt
Anhand der Informationen des Flugzeugbauers vor dessen Bericht für das erste Quartal geht Chloe Lemarie am Mittwoch davon aus, dass der üblicherweise im ersten Jahresviertel negative freie Barmittelfluss größere Abflüsse zeigen werde als sonst. Für Airbus SE Commercial rechnet sie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von etwa 100 Millionen Euro.
Die Airbus-Aktie fällt auf Tradegate rund 1,5 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX)
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