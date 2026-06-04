Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
04.06.2026 11:37:00
Jefferies CEO says his firm is not in the SpaceX shorting business
Some 23 firms are handling the SpaceX initial public offering, and Jefferies Financial Group is not one of them.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
04.06.26
|SpaceX IPO shows Musk’s genius is in mythmaking (Financial Times)
|
04.06.26
|SpaceX IPO shows Musk’s genius is in mythmaking (Financial Times)
|
04.06.26
|Starmer kritisiert Musk: Schürt Spaltung im Land (dpa-AFX)
|
03.06.26