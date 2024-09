Jefferies Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Jefferies Financial Group lud am 25.09.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,62 Prozent zurück. Hier wurden 1,68 Milliarden USD gegenüber 1,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at