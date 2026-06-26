Jefferies Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jefferies Financial Group stellte am 24.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jefferies Financial Group 0,400 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,21 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at