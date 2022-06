Jefferies Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jefferies Financial Group hat sich am 28.06.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,450 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,81 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Jefferies Financial Group 1,95 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,513 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,26 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at