Jefferies Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jefferies Financial Group äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Jefferies Financial Group 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jefferies Financial Group 2,02 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at