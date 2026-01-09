Jefferies Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jefferies Financial Group lud am 07.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 0,930 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,07 Milliarden USD – eine Minderung von 29,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,93 Milliarden USD eingefahren.

Jefferies Financial Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,99 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 30,84 Prozent auf 7,34 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Jefferies Financial Group 10,62 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at