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30.09.2026 06:31:29
Jefferies Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jefferies Financial Group hat am 28.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jefferies Financial Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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