Jefferies hält Delivery Hero weiter für einen Kauf - Delivery Hero-Aktie legt zu

Ein "schlafender Riese" sei der Essenslieferant, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings auch mit einer gigantisch aufgeblähten Bilanz. Thorne hält sie sogar für die schwächste der Branche. Ihr gegenüber stehe allerdings das größte operative Ergebnispotenzial. Aus Sicht von Thorne ist inzwischen klar, dass die Anleger 2023 nach Wachstum, Cashflow und gesunden Bilanzen verlangten. Entsprechend sind Delivery Hero aktuell seine letzte Wahl im Sektor. Er sieht aber dennoch Value und Bewertungsspielraum.

Die Delivery Hero-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,56 Prozent auf 35,04 Euro.

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX