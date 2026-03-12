AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Kaufempfehlung
|
12.03.2026 16:29:00
Jefferies hebt AIXTRON-Aktie auf Buy - Kursziel erhöht - So reagiert die Aktie
Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die AIXTRON SE-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben.
Die Aktie von AIXTRON fällt auf XETRA zeitweise um 2,09 Prozent auf 32,35 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|AIXTRON-Aktie: Neues Mehrjahreshoch - Wie weit geht die Chip-Rally noch? (finanzen.at)