AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kaufempfehlung 12.03.2026 16:29:00

Jefferies hebt AIXTRON-Aktie auf Buy - Kursziel erhöht - So reagiert die Aktie

Jefferies hebt AIXTRON-Aktie auf Buy - Kursziel erhöht - So reagiert die Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AIXTRON von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die AIXTRON SE-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben.

Die Aktie von AIXTRON fällt auf XETRA zeitweise um 2,09 Prozent auf 32,35 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Chipsektor im Aufwind: ASM International sorgt für Kursplus bei AIXTRON & Co.

Bildquelle: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

mehr Nachrichten