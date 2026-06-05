RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Kursziel höher
|
05.06.2026 13:40:00
Jefferies hebt Kursziel für RWE leicht an - Aktie steigt
Nach dem jüngsten Rückschlag böten die Aktien der Essener dasselbe Wachstum zu einem günstigeren Preis, schrieb Ahmed Farman am Donnerstagabend. Er rechnet mit einer Gewinnsteigerung von im Schnitt etwa 10 Prozent per annum bis 2029.
Die RWE-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,97 Prozent auf 56,34 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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