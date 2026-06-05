RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Kursziel höher 05.06.2026 18:02:00

Jefferies hebt Kursziel für RWE leicht an - Aktie steigt leicht

Jefferies hebt Kursziel für RWE leicht an - Aktie steigt leicht

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 61 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Nach dem jüngsten Rückschlag böten die Aktien der Essener dasselbe Wachstum zu einem günstigeren Preis, schrieb Ahmed Farman am Donnerstagabend. Er rechnet mit einer Gewinnsteigerung von im Schnitt etwa 10 Prozent per annum bis 2029.

Die RWE-Aktie gewann auf XETRA letztlich 0,36 Prozent auf 56,00 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

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