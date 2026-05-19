Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Analystenstimme
|
19.05.2026 16:13:00
Jefferies kappt Kursziel für Gerresheimer deutlich - Aktie verliert
Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung.
Dessen ungeachtet zeigt sich die Gerresheimer-Aktie auf XETRA bei 24,06 Euro zeitweise 4,22 Prozent tiefer.
/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG