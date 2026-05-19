Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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Analystenstimme 19.05.2026 16:13:00

Jefferies kappt Kursziel für Gerresheimer deutlich - Aktie verliert

Jefferies kappt Kursziel für Gerresheimer deutlich - Aktie verliert

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung.

Dessen ungeachtet zeigt sich die Gerresheimer-Aktie auf XETRA bei 24,06 Euro zeitweise 4,22 Prozent tiefer.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

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