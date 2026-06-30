Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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Q2 im Blick 30.06.2026 09:28:02

Jefferies passt Novo Nordisk-Ziel nach oben an - Aktie in Grün

Jefferies passt Novo Nordisk-Ziel nach oben an - Aktie in Grün

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 270 auf 285 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Analyst Michael Leuchten liegt mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal wie auch das Jahr weitgehend im Einklang mit dem Umsatzkonsens, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im zweiten Halbjahr sieht er "viele Unwägbarkeiten". Daher erwartet er kaum Änderungen an den Jahreszielen bei Novo Nordisk.

Die Novo Nordisk-Aktie notiert im Handel in Kopenhagen zeitweise 0,84 Prozent höher bei 317,55 DKK.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / ET

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Bildquelle: Novo Nordisk

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