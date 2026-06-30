Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Q2 im Blick
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30.06.2026 09:28:02
Jefferies passt Novo Nordisk-Ziel nach oben an - Aktie in Grün
Analyst Michael Leuchten liegt mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal wie auch das Jahr weitgehend im Einklang mit dem Umsatzkonsens, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Im zweiten Halbjahr sieht er "viele Unwägbarkeiten". Daher erwartet er kaum Änderungen an den Jahreszielen bei Novo Nordisk.
Die Novo Nordisk-Aktie notiert im Handel in Kopenhagen zeitweise 0,84 Prozent höher bei 317,55 DKK.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / ET
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Bildquelle: Novo Nordisk
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