Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Mehr Potenzial
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09.10.2026 09:28:00
Jefferies sieht Allianz-Einstufung mit höherem Kursziel - Aktie im Plus
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 420 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Prognosen an, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Versicherer realisierte Gewinne aus seinem indischen Gemeinschaftsunternehmen zur beschleunigten Reinvestition in festverzinsliche Wertpapiere verwendet, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie scrieb. Angesichts der anhaltenden Volatilität am Anleihemarkt würde es ihn nicht überraschen, wenn auch andere Unternehmen der Branche Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren verbuchen würden, schrieb er.
Die Allianz-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,23 Prozent auf 418,50 Euro.
/rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
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