Jeffersonville Bancor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jeffersonville Bancor hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,96 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jeffersonville Bancor in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,13 Millionen USD im Vergleich zu 34,12 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at