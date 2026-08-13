Jeffersonville Bancor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jeffersonville Bancor hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jeffersonville Bancor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 95,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at