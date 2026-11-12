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12.11.2026 06:31:28
Jeffersonville Bancor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Jeffersonville Bancor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 USD, nach 0,780 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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