Jeffersonville BancorpShs Aktie
WKN: 924554 / ISIN: US47559A1034
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12.05.2026 17:03:50
Jeffersonville Bancorp Q1 Income Advances
(RTTNews) - Jeffersonville Bancorp (JFBC) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $3.28 million, or $0.77 per share. This compares with $2.72 million, or $0.64 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.2% to $7.79 million from $7.27 million last year.
Jeffersonville Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.28 Mln. vs. $2.72 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.64 last year. -Revenue: $7.79 Mln vs. $7.27 Mln last year.
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