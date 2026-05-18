JEIL PHARMACEUTICAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JEIL PHARMACEUTICAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -21,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 180,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 163,02 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 130,30 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at