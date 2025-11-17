|
JEIL PHARMACEUTICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
JEIL PHARMACEUTICAL hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 705,00 KRW. Im letzten Jahr hatte JEIL PHARMACEUTICAL einen Gewinn von -288,000 KRW je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JEIL PHARMACEUTICAL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 134,76 Milliarden KRW im Vergleich zu 174,38 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
