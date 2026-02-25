JEIL PHARMACEUTICAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JEIL PHARMACEUTICAL hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1086,84 KRW gegenüber 248,00 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,82 Prozent auf 130,93 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 186,57 Milliarden KRW gelegen.

JEIL PHARMACEUTICAL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2176,25 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2057,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat JEIL PHARMACEUTICAL im vergangenen Geschäftsjahr 566,34 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JEIL PHARMACEUTICAL 704,54 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at