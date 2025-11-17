Jeil Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jeil Pharmaceutical hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 233,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -143,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,17 Prozent auf 151,59 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 187,55 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at