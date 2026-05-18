Jeil Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jeil Pharmaceutical hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 72,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Jeil Pharmaceutical 150,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jeil Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 149,54 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 180,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at