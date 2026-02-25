|
Jeil Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jeil Pharmaceutical gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 1719,02 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jeil Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von -2394,000 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,35 Prozent auf 167,96 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Jeil Pharmaceutical 200,80 Milliarden KRW umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2177,88 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3333,000 KRW je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,71 Prozent auf 656,71 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 769,97 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
