Jeil Pharmaceutical präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -151,70 KRW. Ein Jahr zuvor waren 233,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 153,42 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jeil Pharmaceutical einen Umsatz von 151,59 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at