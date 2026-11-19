JEIL PHARMACEUTICAL hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 383,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JEIL PHARMACEUTICAL ein Ergebnis je Aktie von 705,00 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JEIL PHARMACEUTICAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 136,69 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 134,76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at