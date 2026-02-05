Jeju Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jeju Bank stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 144,96 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jeju Bank noch ein Gewinn pro Aktie von -12,000 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jeju Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,96 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 92,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 368,52 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jeju Bank 166,00 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Jeju Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 369,56 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 379,07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at