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23.07.2026 06:31:29
Jeju Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jeju Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 125,98 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jeju Bank ein EPS von 106,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,35 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 103,92 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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