Jeju Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jeju Bank ließ sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jeju Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 140,32 KRW gegenüber 73,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Jeju Bank 104,68 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at