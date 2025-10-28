Jeju Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jeju Bank hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 111,57 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jeju Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 54,00 KRW in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 95,08 Milliarden KRW, gegenüber 98,40 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at