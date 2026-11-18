JEJUAIR hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2409,00 KRW gegenüber -762,000 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 497,75 Milliarden KRW – ein Plus von 28,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JEJUAIR 388,26 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at