JEJUAIR: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JEJUAIR präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 505,95 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JEJUAIR -727,000 KRW je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 474,60 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 450,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1780,730 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JEJUAIR 247,00 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat JEJUAIR im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 18,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 579,90 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 935,79 Milliarden KRW im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 1765,667 KRW und einem Umsatz von 1 515,05 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

