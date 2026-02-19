JELD-WEN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JELD-WEN äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

JELD-WEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 802,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 895,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,260 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,220 USD erwirtschaftet worden.

JELD-WEN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,21 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at