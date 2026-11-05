JELD-WEN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JELD-WEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

JELD-WEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 798,5 Millionen USD – eine Minderung von 1,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 809,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at