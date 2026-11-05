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05.11.2026 06:31:28
JELD-WEN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
JELD-WEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
JELD-WEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 798,5 Millionen USD – eine Minderung von 1,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 809,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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