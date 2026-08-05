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05.08.2026 06:31:29
JELD-WEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JELD-WEN hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat JELD-WEN im vergangenen Quartal 817,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JELD-WEN 823,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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