JELD-WEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JELD-WEN hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat JELD-WEN im vergangenen Quartal 817,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JELD-WEN 823,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at