05.11.2025 06:31:28
JELD-WEN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JELD-WEN hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JELD-WEN -0,880 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 934,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 809,5 Millionen USD.
