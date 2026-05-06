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06.05.2026 06:31:29
JELD-WEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JELD-WEN hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,90 USD gegenüber -2,240 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,95 Prozent auf 722,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 776,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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